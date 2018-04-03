В Уфе из торговых центров массово эвакуируют посетителей и сотрудников
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе продолжаются проверки пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Сегодня, 3 апреля,
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе продолжаются проверки пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Сегодня, 3 апреля,
«На трех объектах эвакуация производилась на момент их открытия — всего из зданий было выведено почти 300 человек. В торговом центре “Парус” учения еще идут. На каждый объект прибыли не менее двух пожарных машин, — прокомментировали в
В соцсетях появилась информация, что якобы к ТЦ «Аркада» пожарные не могли подъехать около 10 минут, так как «всё заблокировано рядом стоящими автомобилями». В ведомстве пояснили, что подобные препятствия на пути огнеборцев, к сожалению, не редкость. В реальных условиях это затрудняет работу пожарных, поэтому сотрудники МЧС призывают не загромождать проезды к социально значимым объектам, а также торговым комплексам.
Как сообщалось ранее, накануне из
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