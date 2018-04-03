В Уфе из торговых центров массово эвакуируют посетителей и сотрудников

«На трех объектах эвакуация производилась на момент их открытия — всего из зданий было выведено почти 300 человек. В торговом центре “Парус” учения еще идут. На каждый объект прибыли не менее двух пожарных машин, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ. — Стоит отметить, что грубых нарушений выявлено не было».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hOP6-RFaiig?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В соцсетях появилась информация, что якобы к ТЦ «Аркада» пожарные не могли подъехать около 10 минут, так как «всё заблокировано рядом стоящими автомобилями». В ведомстве пояснили, что подобные препятствия на пути огнеборцев, к сожалению, не редкость. В реальных условиях это затрудняет работу пожарных, поэтому сотрудники МЧС призывают не загромождать проезды к социально значимым объектам, а также торговым комплексам.

Как сообщалось ранее, накануне из Лайфстайл-центра «Башкирия» огнеборцы за 11 минут эвакуировали более 700 человек. По легенде, возгорание произошло в одном из кабинетов для занятий с детьми. Причиной условного пожара стала неисправная электропроводка.