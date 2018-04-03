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13:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе из торговых центров массово эвакуируют посетителей и сотрудников

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе продолжаются проверки пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Сегодня, 3 апреля, пожарно-тактические учения прошли в торговых комплексах «Аркада», «Искра», «Северный» и «Парус».

«На трех объектах эвакуация производилась на момент их открытия — всего из зданий было выведено почти 300 человек. В торговом центре “Парус” учения еще идут. На каждый объект прибыли не менее двух пожарных машин, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ. — Стоит отметить, что грубых нарушений выявлено не было».

Во время загрузки произошла ошибка.

В соцсетях появилась информация, что якобы к ТЦ «Аркада» пожарные не могли подъехать около 10 минут, так как «всё заблокировано рядом стоящими автомобилями». В ведомстве пояснили, что подобные препятствия на пути огнеборцев, к сожалению, не редкость. В реальных условиях это затрудняет работу пожарных, поэтому сотрудники МЧС призывают не загромождать проезды к социально значимым объектам, а также торговым комплексам.

Как сообщалось ранее, накануне из Лайфстайл-центра «Башкирия» огнеборцы за 11 минут эвакуировали более 700 человек. По легенде, возгорание произошло в одном из кабинетов для занятий с детьми. Причиной условного пожара стала неисправная электропроводка.

Пожарно-тактические учения на объектах с массовым пребыванием людей продолжаются.

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