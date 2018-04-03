В съёмной квартире в Башкирии нашли тело 27-летнего парня
Молодой человек умер от ножевого ранения.
Молодой человек умер от ножевого ранения.
В Салавате в одной из квартир города 2 апреля обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщает
Под подозрением оказался 25-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 25-летний житель Салавата находился со знакомым на съёмной квартире. Во время застолья он вспомнил старую обиду и ударил приятеля ножом в грудь. 27-летний потерпевший скончался на месте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.