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13:39 (мск), источник: АиФ Уфа

В съёмной квартире в Башкирии нашли тело 27-летнего парня

Молодой человек умер от ножевого ранения.

В Салавате в одной из квартир города 2 апреля обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба следкома республики.

Под подозрением оказался 25-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 25-летний житель Салавата находился со знакомым на съёмной квартире. Во время застолья он вспомнил старую обиду и ударил приятеля ножом в грудь. 27-летний потерпевший скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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