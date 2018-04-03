Машину с чиновниками смыло паводком в Восточном Казахстане
В страдающем от паводка Зыряновском районе
В страдающем от паводка Зыряновском районе
Инцидент произошел в затопленном селе Малеевск, откуда эвакуировано 300 человек. Часть жителей отказалась уезжать, и чиновники прибыли на место, чтобы помочь гражданам и убедить эвакуироваться.
Комиссия в составе замакима района Жанны Аскаровой, главного специалиста местного исполнительного органа Натальи Зайцевой и замдиректора сельской школы Айгуль Башаевой прибыла на автомобиле «Нива». Чтобы добраться до одного из домов, чиновникам пришлось выехать на залитую паводковыми водами дорогу..
По данным tengrinews.kz, мощным потоком «Ниву» отнесло в сторону. Люди не могли открыть двери в салоне, рискуя утонуть. Пришел на помощь местный житель: он выбил лобовое стекло в машине и помог женщинам выбраться. К тому времени подоспели спасатели. Тем временем, 3 апреля занятия в школах региона отменены. В кризисные центры доставлены 1 000 человек из пострадавших от паводка районов.
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