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15:14 (мск), источник: 365info.kz

Машину с чиновниками смыло паводком в Восточном Казахстане

В страдающем от паводка Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области члены комиссии по паводкам попали в ДТП.

Источник: 365info.kz

Инцидент произошел в затопленном селе Малеевск, откуда эвакуировано 300 человек. Часть жителей отказалась уезжать, и чиновники прибыли на место, чтобы помочь гражданам и убедить эвакуироваться.

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Комиссия в составе замакима района Жанны Аскаровой, главного специалиста местного исполнительного органа Натальи Зайцевой и замдиректора сельской школы Айгуль Башаевой прибыла на автомобиле «Нива». Чтобы добраться до одного из домов, чиновникам пришлось выехать на залитую паводковыми водами дорогу..

По данным tengrinews.kz, мощным потоком «Ниву» отнесло в сторону. Люди не могли открыть двери в салоне, рискуя утонуть. Пришел на помощь местный житель: он выбил лобовое стекло в машине и помог женщинам выбраться. К тому времени подоспели спасатели. Тем временем, 3 апреля занятия в школах региона отменены. В кризисные центры доставлены 1 000 человек из пострадавших от паводка районов.

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