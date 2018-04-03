Машину с чиновниками смыло паводком в Восточном Казахстане

Комиссия в составе замакима района Жанны Аскаровой, главного специалиста местного исполнительного органа Натальи Зайцевой и замдиректора сельской школы Айгуль Башаевой прибыла на автомобиле «Нива». Чтобы добраться до одного из домов, чиновникам пришлось выехать на залитую паводковыми водами дорогу..



По данным tengrinews.kz, мощным потоком «Ниву» отнесло в сторону. Люди не могли открыть двери в салоне, рискуя утонуть. Пришел на помощь местный житель: он выбил лобовое стекло в машине и помог женщинам выбраться. К тому времени подоспели спасатели. Тем временем, 3 апреля занятия в школах региона отменены. В кризисные центры доставлены 1 000 человек из пострадавших от паводка районов.