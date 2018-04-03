В Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись 8 машин

В Екатеринбурге на Объездной дороге произошла массовая авария, здесь столкнулись сразу восемь автомобилей. Среди участников Mitsubishi, Ford, Lexus, Subaru, Honda, Daewoo Nexia.

Некоторые легковушки отделались небольшими вмятинами, от других при столкновении в разные стороны разлетелись куски фар и бамперов. Среди людей пострадавших нет.