В Уфе выясняются обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе выясняются обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. По информации в группе «Дорожный патруль», авария произошла сегодня днем на улице Менделеева рядом с ВДНХ.
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