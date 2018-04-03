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14:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе выясняются обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе выясняются обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. По информации в группе «Дорожный патруль», авария произошла сегодня днем на улице Менделеева рядом с ВДНХ.

Участниками ДТП стали пассажирский «НефАЗ», направлявшийся в сторону ТЦ «Башкирия», и «КамАЗ», предположительно, выезжавший с парковки. После удара пассажирский транспорт встал поперек дороги, перекрыв одну из полос.

Информация о пострадавших уточняется. По словам очевидцев, на месте работают медики скорой помощи.

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