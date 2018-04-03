УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе выясняются обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. По информации в группе «Дорожный патруль», авария произошла сегодня днем на улице Менделеева рядом с ВДНХ.