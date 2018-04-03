В Казани после аварии автомобиль отбросило на пешехода
Авария с участием двух автомобилей произошла в столице Татарстана на улице Тэцевской в понедельник, 2 апреля в 8.00.
Авария с участием двух автомобилей произошла в столице Татарстана на улице Тэцевской в понедельник, 2 апреля в 8.00.
По предварительным данным, 26-летний водитель отечественной «четырнадцатой» грубо нарушил правила дорожного движения — он превысил безопасную скорость и выехал на встречку, где врезался «Тойоту Камри». Этим автомобилем управляла 40-летняя автоледи. После удара ВАЗ отбросило на 31-летнюю
— В результате ДТП
За минувшие сутки в городе Казани зарегистрировано 176 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими — два наезда на пешеходов и столкновение транспортных средств. В результате четыре участника ДТП — 3 пешехода (в том числе ребенок) и пассажир — получили различные травмы.
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