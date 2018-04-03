Лихач на иномарке устроил тройное ДТП в Алматы

Nissan Mistral ехал по проспекту Райымбека в восточном направлении, проехал улицу Саина, на которой образовалась пробка. В это время в восточном направлении с превышением скорости ехала BMW. Видимо, поздно заметив пробку, водитель BMW пытался затормозить, но врезался сначала в задний бампер Nissan Mistral. Потом его отбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Toyota Hilux.