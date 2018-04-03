Из ТЦ «Афимолл» в Москве эвакуировали более 6 тысяч человек

По его словам, пожарные проверили помещение ресторана на четвертом этаже, но дополнительных скрытых очагов возгорания обнаружено не было. «Обстановка спокойная, эвакуация происходила организованно», — добавил собеседник агентства.

Напомним, крупный пожар произошел в торгово-развлекательном центре в Кемерово 25 марта. В результате погибли, по официальным данным, 64 человека, еще 79 пострадали. Из торгового центра удалось вывести более 700 человек. По данным МЧС, очаг возгорания находился между третьим и четвертым этажами ТРЦ, где проходил силовой кабель.