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14:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Из ТЦ «Афимолл» в Москве эвакуировали более 6 тысяч человек

В ресторане «Бургер Кинг» в московском торговом центре «Афимолл» произошло задымление, что привело к эвакуации из здания более 6 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, пожарные проверили помещение ресторана на четвертом этаже, но дополнительных скрытых очагов возгорания обнаружено не было. «Обстановка спокойная, эвакуация происходила организованно», — добавил собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, крупный пожар произошел в торгово-развлекательном центре в Кемерово 25 марта. В результате погибли, по официальным данным, 64 человека, еще 79 пострадали. Из торгового центра удалось вывести более 700 человек. По данным МЧС, очаг возгорания находился между третьим и четвертым этажами ТРЦ, где проходил силовой кабель.

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