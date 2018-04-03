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Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10Скончался Сергей Мавроди
14:17 (мск), источник: Интерфакс

В кемеровском управлении МЧС началась выемка документов

Накануне МЧС передало в СКР документацию о действиях пожарных в «Зимней вишне».

Пожар в торговом центре в Кемерово
13:39 (мск)Следователи просят позвонить очевидцев начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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фотографии
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фотографии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в управлении МЧС по Кемеровской области в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщил «Интерфаксу» во вторник осведомленный источник.

«Следователи проводят выемки документов по всем проверкам, проведенным в ТРЦ, а также по проверкам госконтрактов», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что следственные действия проводятся уже второй день.

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«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Накануне МЧС передало в СКР документацию о действиях пожарных в «Зимней вишне».

Отмечается, что на данный момент МЧС восстановило полную хронологию первоначальных действий пожарных подразделений в загоревшемся ТЦ, согласно которой сигнал от очевидца поступил в 16:04 (по местному времени), в 16:09 на место прибыли первые пожарные расчеты и сразу же приступили к спасению людей.

Пожар в ТЦ в Кемерове произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Заведено уголовное дело, по которому арестованы семь человек.

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СК проверит действия спасателей во время пожара в Кемерове
Во время загрузки произошла ошибка.
1 апреля© Ньюстюб
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