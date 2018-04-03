Под Волгоградом на оптовой базе изъято почти 3 тысячи пачек контрафактных сигарет

— В помещении торгового павильона оперативники обнаружили в 13 картонных ящиках более 2 тысяч 800 пачек сигарет различных марок. Общая стоимость изъятого составила более 100 тысяч рублей. 54-летняя индивидуальный предприниматель, владевшая данной торговой точкой, не смогла предъявить полицейским документы, подтверждающие безопасность и качество указанной продукции, — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Женщина призналась, что немаркированную табачную продукция приобрела у неизвестного ей поставщика по выгодной цене для дальнейшей перепродажи. Подозревая в настоящее время находится под подпиской о невыезде. В отношении неё возбуждено уголовной дело. По инкриминируемой статье жительнице Михайловки грозит до 3 лет лишения свободы.