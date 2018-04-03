В Воронежской области будут судить мужчину, забетонировавшего тело брата в подвале

Жили-были двое мужчин в одном доме. А потом один исчез, а второй уехал на Кавказ, откуда родом, а ключи «присмотреть за домом» оставил в августе соседке. А на вопрос, куда делся хозяин, братишка ответил, что «родственник уехал в Воронеж на заработки». Соседка, правда, беспокойная попалась: действительно присматривала за домом. Вот и обнаружила в сарае непонятно почему забетонированный подпол. Сельчанка разведала также, что перед отъездом 40-летний мужчина покупал цемент для «строительства крыльца». Только крыльца не было, а бетонный подпол наличествовал. Все это показалось странным сельчанам, при помощи перфоратора они сковырнули бетон и обнаружили тело «уехавшего на заработки в Воронеж» мужчины.