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15:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области будут судить мужчину, забетонировавшего тело брата в подвале

Родственники повздорили, потом один убил другого топором.

Воронежские следователи передают в суд дело 40-летнего жителя села Никольское Таловского района, который убил двоюродного брата. Тело 46-летнего сельчанина обнаружили случайно в сентябре 2017-го соседи.

Жили-были двое мужчин в одном доме. А потом один исчез, а второй уехал на Кавказ, откуда родом, а ключи «присмотреть за домом» оставил в августе соседке. А на вопрос, куда делся хозяин, братишка ответил, что «родственник уехал в Воронеж на заработки». Соседка, правда, беспокойная попалась: действительно присматривала за домом. Вот и обнаружила в сарае непонятно почему забетонированный подпол. Сельчанка разведала также, что перед отъездом 40-летний мужчина покупал цемент для «строительства крыльца». Только крыльца не было, а бетонный подпол наличествовал. Все это показалось странным сельчанам, при помощи перфоратора они сковырнули бетон и обнаружили тело «уехавшего на заработки в Воронеж» мужчины.

Правоохранители разыскали брата погибшего. В следственном отделе он признался, что убил родственника еще в начале июля. Они поругались, и младший ударил старшего обухом топора по голове, а тот умер. Вот он и спрятал его тело в сарае, а потом забетонировал в подвале.

Мужчине за убийство грозит срок от шести до 15 лет лишения свободы.

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