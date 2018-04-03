В Воронежской области будут судить мужчину, забетонировавшего тело брата в подвале
Родственники повздорили, потом один убил другого топором.
Родственники повздорили, потом один убил другого топором.
Воронежские следователи передают в суд дело 40-летнего жителя села Никольское Таловского района, который убил двоюродного брата. Тело 46-летнего сельчанина обнаружили случайно в сентябре 2017-го соседи.
Правоохранители разыскали брата погибшего. В следственном отделе он признался, что убил родственника еще в начале июля. Они поругались, и младший ударил старшего обухом топора по голове, а тот умер. Вот он и спрятал его тело в сарае, а потом забетонировал в подвале.
Мужчине за убийство грозит срок от шести до 15 лет лишения свободы.
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