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14:56 (мск), источник: Zakon.kz

Названа причина массового отравления мороженым в Шымкенте

Казахстанских реализаторов мягкого мороженого ждет проверка.

В Шымкенте 97 пациентов, жаловавшихся на отравление некачественным мороженым, выписаны из больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня уже идет выписка пострадавших. В больницах остается 88 человек. 97 уже выписаны. Я думаю, что в ближайшие 1−2 дня все больные будут выписаны», — сообщил в кулуарах СЦК главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.

Также он озвучил результаты лабораторных исследований.

«Причиной стало заражение продукции возбудителями сальмонеллеза и в незначительной степени стафилококка. Это уже установлено точно», — уверенно заявил главный санитарный врач страны.

Ранее Жандарбек Бекшин сказал, что казахстанских реализаторов мягкого мороженого ждет проверка.

Напомним, порядка 200 человек в Шымкенте предположительно отравились мягким фруктовым мороженым. Ранее в Минздраве сообщали о том, что ведомством ситуация взята под контроль.

Позже больницу посетил аким ЮКО Жансеит Туймебаев. Он поручил руководителю ответственного управления привлечь дополнительно врачей-специалистов и создать все необходимые условия для пациентов.

Азамат Сыздыкбаев.

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