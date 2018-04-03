Названа причина массового отравления мороженым в Шымкенте
Казахстанских реализаторов мягкого мороженого ждет проверка.
Казахстанских реализаторов мягкого мороженого ждет проверка.
В Шымкенте 97 пациентов, жаловавшихся на отравление некачественным мороженым, выписаны из больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня уже идет выписка пострадавших. В больницах остается 88 человек. 97 уже выписаны. Я думаю, что в ближайшие 1−2 дня все больные будут выписаны», — сообщил в кулуарах СЦК главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.
Также он озвучил результаты лабораторных исследований.
«Причиной стало заражение продукции возбудителями сальмонеллеза и в незначительной степени стафилококка. Это уже установлено точно», — уверенно заявил главный санитарный врач страны.
Ранее Жандарбек Бекшин сказал, что казахстанских реализаторов мягкого мороженого ждет проверка.
Напомним, порядка 200 человек в Шымкенте предположительно отравились мягким фруктовым мороженым. Ранее в Минздраве сообщали о том, что ведомством ситуация взята под контроль.
Позже больницу посетил аким ЮКО Жансеит Туймебаев. Он поручил руководителю ответственного управления привлечь дополнительно
Азамат Сыздыкбаев.
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