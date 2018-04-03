Названа причина массового отравления мороженым в Шымкенте

В Шымкенте 97 пациентов, жаловавшихся на отравление некачественным мороженым, выписаны из больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня уже идет выписка пострадавших. В больницах остается 88 человек. 97 уже выписаны. Я думаю, что в ближайшие 1−2 дня все больные будут выписаны», — сообщил в кулуарах СЦК главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.

Также он озвучил результаты лабораторных исследований.

«Причиной стало заражение продукции возбудителями сальмонеллеза и в незначительной степени стафилококка. Это уже установлено точно», — уверенно заявил главный санитарный врач страны.

Ранее Жандарбек Бекшин сказал, что казахстанских реализаторов мягкого мороженого ждет проверка.

Позже больницу посетил аким ЮКО Жансеит Туймебаев. Он поручил руководителю ответственного управления привлечь дополнительно врачей-специалистов и создать все необходимые условия для пациентов.