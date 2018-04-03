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14:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске пассажирка попыталась ограбить маршрутчика

Женщина схватила пригоршню мелочи, когда выходила из салона.

Странное происшествие случилось днем, 3 апреля, в маршрутке 323. Судя по записи, выложенной в паблике «ЧП Омск», отличилась одна из пассажирок. Женщина, выходя из салона на своей остановке, прихватила полную горсть мелочи из ящичка, куда складывают деньги за проезд. После этого пожилая грабительница попыталась скрыться, но была поймана.

— Водитель успел ее схватить, так она его ударила и еще кричать начала. А перед этим она пыталась ударить автора, чтобы та уступила место ей, — написала омичка, выложившая запись в социальные сети. — Автор и начала снимать ее. Я часто езжу на данном маршруте и постоянно ее встречаю. Будьте осторожнее!

Подписчики паблика поражаются тому, как вовремя начинающий блогер включила видеокамеру на своем телефоне — ведь за мгновение до происшествия ничего не предвещало неприятностей.

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