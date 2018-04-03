Грейдер и грузовик столкнулись у знака «уступи дорогу» в Новосибирске

ДТП произошло у дома № 11 по улице Аксёнова в Новосибирске днем во вторник, 3 апреля. Его участниками стали грейдер и грузовик Isuzu.

— Грейдер ехал по улице Аксёнова, подъехал к пересечению с улицей Баганская. При совершении маневра произошел удар от грузовика Isuzu, который ехал по улице Баганская со стороны улицы Нахимова с поворотом под знак «уступи дорогу», — рассказывают в аварийном комиссариате «Автоспас».