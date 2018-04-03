Грейдер и грузовик столкнулись у знака «уступи дорогу» в Новосибирске
Авария произошла на пересечении улиц Аксёнова и Баганская.
Авария произошла на пересечении улиц Аксёнова и Баганская.
ДТП произошло у дома № 11 по улице Аксёнова в Новосибирске днем во вторник, 3 апреля. Его участниками стали грейдер и грузовик Isuzu.
— Грейдер ехал по улице Аксёнова, подъехал к пересечению с улицей Баганская. При совершении маневра произошел удар от грузовика Isuzu, который ехал по улице Баганская со стороны улицы Нахимова с поворотом под знак «уступи дорогу», — рассказывают в аварийном комиссариате «Автоспас».
Ранее «Комсомолка» сообщала о ДТП с участием грузовика на трассе «Иртыш» недалеко от Барабинска. Водитель Scania выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Sportage. От удара транспорт отбросило на обочину. Цистерна грузовика упала на бок, а автомобиль перевернулся на крышу, получив серьезные повреждения. За рулем Kia находился 32-летний мужчина. От полученных травм он погиб.
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