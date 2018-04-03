Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
В немецкой армии планируют ввести форму для беременных
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Филипп Киркоров стал дизайнером обоев
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Аронова во время забастовки в театре: сидим, унижая вас
Пять мощных взрывов прогремели в Хабаровске - СМИ
Филипп Киркоров стал дизайнером обоев
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
СМИ: артистка из РФ поведала, кому выгодна трагедия в Кемерово
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10Скончался Сергей Мавроди
15:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Грейдер и грузовик столкнулись у знака «уступи дорогу» в Новосибирске

Авария произошла на пересечении улиц Аксёнова и Баганская.

ДТП произошло у дома № 11 по улице Аксёнова в Новосибирске днем во вторник, 3 апреля. Его участниками стали грейдер и грузовик Isuzu.

— Грейдер ехал по улице Аксёнова, подъехал к пересечению с улицей Баганская. При совершении маневра произошел удар от грузовика Isuzu, который ехал по улице Баганская со стороны улицы Нахимова с поворотом под знак «уступи дорогу», — рассказывают в аварийном комиссариате «Автоспас».

Ранее «Комсомолка» сообщала о ДТП с участием грузовика на трассе «Иртыш» недалеко от Барабинска. Водитель Scania выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Sportage. От удара транспорт отбросило на обочину. Цистерна грузовика упала на бок, а автомобиль перевернулся на крышу, получив серьезные повреждения. За рулем Kia находился 32-летний мужчина. От полученных травм он погиб.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Дочь Стинга встречается с бывшей женой Марка Ронсона
Владимир Путин: Это были самые прозрачные выборы в истории нашей страны
В кемеровском управлении МЧС началась выемка документов
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Президент Академии наук призвал отменить ЕГЭ
Настя Рыбка готова признать свою вину
Почему в РФ решили ужесточить контроль за спиннерами и лизунами
В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне
Живые мертвецы. Какие существа на Земле способны пережить смерть
Спорт
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием «Ювентус» принимает «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и попытается в пятый раз подряд выбить «сливочных» из турнира по итогам двухматчевого противостояния
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
38 регионов России провалили программы по капремонту жилья
Правительство выделило 2,5 миллиарда на временные постройки для ЧМ-2018
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь