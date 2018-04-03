В Челябинске из-за короткого замыкания проводки дымом заволокло детский сад
В Челябинске дымом заволокло детский сад в Центральном районе — на место сразу же выехали пожарные расчеты.
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В Челябинске дымом заволокло детский сад в Центральном районе — на место сразу же выехали пожарные расчеты.
По предварительным данным, задымление в помещении детского сада произошло
Из здания никого не эвакуировали, так как все дети в этот момент находились на уличной прогулке.
Как ранее сообщало Накануне.RU, 2 апреля
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