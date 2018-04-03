Сотрудники ФСБ России задержали четырех человек

Одного из мужчин поймали в Омске, остальных — в Екатеринбурге и Симферополе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области, силовики провели обыски по месту жительства всех задержанных и изъяли копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил России на электронных и бумажных носителях. Какой стране они планировали передать секретную информацию — не разглашается.