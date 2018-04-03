Сотрудники ФСБ России задержали четырех человек
Сотрудники ФСБ России задержали четырех человек, которые готовились передать за границу секретные военные карты.
Сотрудники ФСБ России задержали четырех человек, которые готовились передать за границу секретные военные карты.
Одного из мужчин поймали в Омске, остальных — в Екатеринбурге и Симферополе.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на
Все мужчины получили официальные предостережения о недопустимости своих действий. Всех задержанных по этому делу отпустили и к уголовной ответственности они привлечены не будут.
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