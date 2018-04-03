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15:06 (мск), источник: Вести - Омск

Сотрудники ФСБ России задержали четырех человек

Сотрудники ФСБ России задержали четырех человек, которые готовились передать за границу секретные военные карты.

Одного из мужчин поймали в Омске, остальных — в Екатеринбурге и Симферополе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области, силовики провели обыски по месту жительства всех задержанных и изъяли копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил России на электронных и бумажных носителях. Какой стране они планировали передать секретную информацию — не разглашается.

Все мужчины получили официальные предостережения о недопустимости своих действий. Всех задержанных по этому делу отпустили и к уголовной ответственности они привлечены не будут.

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