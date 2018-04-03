Таганрог уходит под землю: новый провал грунта произошел возле травмпункта
Очередной провал грунта в Таганроге: 3 апреля двухметровая яма образовалась возле здания травмпункта.
Очередной провал грунта в Таганроге: 3 апреля двухметровая яма образовалась возле здания травмпункта.
Видео с места ЧП появилось в социальной сети. На нем видно, что на дне внушительной ямы текут канализационные стоки. Опасное место оградили предупреждающей лентой.
В комментариях одни горожане шутят про то, что Таганрог уходит под землю, другие пишут, что это уже не смешно. Происшествий с провалами происходит уж очень много. Местные жители знают причину проблемы — протекающий канализационный коллектор, который не реконструировали уже много лет. Только после крупного ЧП на улице Сергея Шило коммунальщики стали исправлять ситуацию. Но объем работ по замене канализации настолько велик, что в региональном правительстве подумывают ввести в Таганроге режим ЧС, чтобы выделить достаточно средств из резервного фонда Ростовской области.
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