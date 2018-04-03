Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
В немецкой армии планируют ввести форму для беременных
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Филипп Киркоров стал дизайнером обоев
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Аронова во время забастовки в театре: сидим, унижая вас
Пять мощных взрывов прогремели в Хабаровске - СМИ
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Разрушенная сказка: история любви Ченнинга Татума и Дженны Деван
СМИ: артистка из РФ поведала, кому выгодна трагедия в Кемерово
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10Скончался Сергей Мавроди
15:02 (мск), источник: Фонтанка

В Италии арестован петербургский бизнесмен Тупальский

Бывший глава компании «Размах» Игорь Тупальский арестован в Италии по делу о заказном убийстве. Россия направила документы на экстрадицию, Тупальского с нетерпением ждут в Петербурге.

Источник: Фонтанка

Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, предприниматель был задержан на территории Италии по запросу российских правоохранительных органов и помещен под арест.

Как следует из картотеки Интерпола, причиной розыска стало обвинение в организации убийства, совершенного в составе организованной группы. Тупальский, по версии петербургских правоохранителей, причастен к убийству предпринимательницы Оксаны Ледневой. Ее тело с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на областной дороге в июле 2005 года. Срок давности дел по убийству составляет 15 лет. Дело Тупальского с марта 2014 года рассматривал Ленинградский областной суд, сам он находился под залогом в 2,3 млн рублей. Неоднократные неявки на заседания вынудили судью Светлану Наумову в ноябре 2014-го вынести постановление о заочном изменении меры пресечения на арест и объявить Тупальского в розыск.

Бизнесмен не скрывал своего притяжения к Италии.

Адвокат Иван Колосов сообщил «Фонтанке», что о задержании Тупальского ему ничего не известно. По информации нашего издания, арест обвиняемого в Италии состоялся еще в декабре 2017 года, в настоящее время идет процедура экстрадиции. Ее курирует Генеральная прокуратура.

Опыт взаимодействия России и Италии имеется. В 2015 году в Петербурге по запросу итальянской стороны был арестован шеф-повар пиццерии Никола ди Мауро, которого проверяли на причастность к Cosa Nostra. Впоследствии правоохранители сняли с него претензии, ди Мауро освободился и заявил о желании остаться в России. С сайта Интерпола его карточка исчезла.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Если Магомед идет в «Лефортово», то ФСБ идет в Приморский порт
Человек не из Кемерово. Что связывает с Петербургом преемника Тулеева
В кемеровском управлении МЧС началась выемка документов
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Президент Академии наук призвал отменить ЕГЭ
Настя Рыбка готова признать свою вину
Почему в РФ решили ужесточить контроль за спиннерами и лизунами
В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне
Живые мертвецы. Какие существа на Земле способны пережить смерть
Спорт
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием «Ювентус» принимает «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и попытается в пятый раз подряд выбить «сливочных» из турнира по итогам двухматчевого противостояния
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь