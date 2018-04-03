В Италии арестован петербургский бизнесмен Тупальский

Источник: Фонтанка

Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, предприниматель был задержан на территории Италии по запросу российских правоохранительных органов и помещен под арест.

Как следует из картотеки Интерпола, причиной розыска стало обвинение в организации убийства, совершенного в составе организованной группы. Тупальский, по версии петербургских правоохранителей, причастен к убийству предпринимательницы Оксаны Ледневой. Ее тело с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на областной дороге в июле 2005 года. Срок давности дел по убийству составляет 15 лет. Дело Тупальского с марта 2014 года рассматривал Ленинградский областной суд, сам он находился под залогом в 2,3 млн рублей. Неоднократные неявки на заседания вынудили судью Светлану Наумову в ноябре 2014-го вынести постановление о заочном изменении меры пресечения на арест и объявить Тупальского в розыск.

Бизнесмен не скрывал своего притяжения к Италии.

Адвокат Иван Колосов сообщил «Фонтанке», что о задержании Тупальского ему ничего не известно. По информации нашего издания, арест обвиняемого в Италии состоялся еще в декабре 2017 года, в настоящее время идет процедура экстрадиции. Ее курирует Генеральная прокуратура.