Суд арестовал финансового директора ФК «Кубань»

Прикубанский районный суд Краснодара заключил Владислава Белецкого под стражу на два месяца, то есть до 27 мая, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в конце марта СМИ написали о возбуждении уголовного дела, связанного с хищением средств в «Кубани» на сумму 40 млн рублей, а также об аресте финансового директора и обысках в офисе и у руководителей клуба.