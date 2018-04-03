Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
92-летняя американка поборола смертельную болезнь ради встречи с праправнучкой
Видео детей 7 и 5 лет приносит доход до 2 млн руб. в месяц
Киркоров, Рудковская и Бондарчук на вручении премии в Москве
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Пять мощных взрывов автомобилей произошли в Хабаровске - СМИ
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
Одиноких японок защитят от преступников мужские тени
Филипп Киркоров стал дизайнером обоев
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
11Акции в память о погибших в Кемерово
16:37 (мск), источник: BFM.ru

Посетитель «Афимолла»: эвакуация шла, а нас заставляли оплачивать счет

«Как только оплатили счета, вышел администратор, сказал: у нас пожарная тревога, уходите», — рассказал Business FM клиент одного из ресторанов в ТЦ, где 3 апреля эвакуировали более 6 тысяч человек. При этом он отметил, что сам процесс эвакуации был четко организован.

Источник: РИА "Новости"

Из столичного торгового центра «Афимолл» 3 апреля были эвакуированы более 6 тысяч человек из-за возгорания в Burger King. Как оказалось, пожарная сигнализация сработала из-за дыма от жарки на кухне. Впоследствии торговый центр возобновил свою работу.

Однако посетитель Croydon Pub Сергей рассказал Business FM, что, находясь в другом ресторане, не слышал сигнализации:

— Когда была объявлена пожарная эвакуация, вы находились в ресторане? Вы сначала не знали о том, что тревога объявлена?

— Да. Просто физически не было слышно об этой тревоге, в самом ресторане. Мы узнали, что люди уже эвакуировались, только после того, как пришел администратор и заставил оплатить счет, и потом мы узнали. Крайне неприятная ситуация, конечно.

— Он заставил оплатить счет всех посетителей ресторана и после этого сообщил им о том, что вообще-то тут пожар?

— Да. Всем сразу принесли счет, причем очень быстро. Это удивило. Все оплатили, причем всем, кому надо, пересчитывали по скидочным картам. И только после этого администратор объявил, что пожарная тревога. Минут пять-десять точно прошло.

— А как людям объяснили? Может быть, человек не собирался уходить, а ему взяли и счет принесли?

— Никто и не собирался уходить, просто попросили всех сначала оплатить счета. Как только оплатили счета, вышел администратор, сказал: у нас пожарная тревога, уходите, потом можете вернуться, через часа два — то есть кто хочет, может доесть. Вообще не в счете, конечно, вопрос, а в том, что эвакуация шла, а администратор занимался тем, что собирал деньги, и только после этого объявил о тревоге.

— В самом ресторане не слышно было сирены? Когда вы выходили, уже было ее слышно?

— Да, это рядом, но просто не слышно. Там звукоизоляция, стекла. Мы просто даже не слышали, честно говоря.

— Люди спокойно выходили или как-то бежали в панике?

— К процессу эвакуации нет никаких вопросов. Все достаточно четко, выходы есть, и все люди спокойно выходят, есть извещения, сигнализация и так далее. То есть сам процесс эвакуации в торговом центре был четко организован.

— Эвакуационные выходы открыты, они работают?

— Я пользовался стандартным. Он открыт, свободен. В «Афимолле» в обеденное время достаточно много людей, но все покинули спокойно. В башнях «Москва-Сити» это достаточно стандартные мероприятия, много раз в течение года проводится это мероприятие. все знакомы с процедурой.

— До выхода из «Афимолла» сколько вы шли?

— Спокойным шагом минута.

— Пока вы шли, сколько раз вы услышали предупреждение о пожарной тревоге?

— Оно перманентно играло, то есть, попав в основную часть «Афимолла», услышишь моментально — и сирена, и объявление одновременно, не услышать невозможно.

«Афимолл Сити» — торгово-развлекательный комплекс в деловом центре «Москва-Сити». Он включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

После сканала вокруг Скрипаля Мэй начала получать «дивиденды России»
Госкомпании изобрели более 5 тысяч способов договорных закупок
Мария Аронова устроила скандал на сцене из-за зарплаты
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Настя Рыбка готова признать свою вину
Президент Академии наук призвал отменить ЕГЭ
Не бойтесь мечтать: как воплотить задуманное в реальность
Эксперты: технологии позволили обеспечить прозрачность выборов
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Особняк в Великобритании можно выиграть в лотерею
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь