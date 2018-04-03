Посетитель «Афимолла»: эвакуация шла, а нас заставляли оплачивать счет

Источник: РИА "Новости"

Из столичного торгового центра «Афимолл» 3 апреля были эвакуированы более 6 тысяч человек из-за возгорания в Burger King. Как оказалось, пожарная сигнализация сработала из-за дыма от жарки на кухне. Впоследствии торговый центр возобновил свою работу.

Однако посетитель Croydon Pub Сергей рассказал Business FM, что, находясь в другом ресторане, не слышал сигнализации:

— Когда была объявлена пожарная эвакуация, вы находились в ресторане? Вы сначала не знали о том, что тревога объявлена?

— Да. Просто физически не было слышно об этой тревоге, в самом ресторане. Мы узнали, что люди уже эвакуировались, только после того, как пришел администратор и заставил оплатить счет, и потом мы узнали. Крайне неприятная ситуация, конечно.

— Он заставил оплатить счет всех посетителей ресторана и после этого сообщил им о том, что вообще-то тут пожар?

— Да. Всем сразу принесли счет, причем очень быстро. Это удивило. Все оплатили, причем всем, кому надо, пересчитывали по скидочным картам. И только после этого администратор объявил, что пожарная тревога. Минут пять-десять точно прошло.

— А как людям объяснили? Может быть, человек не собирался уходить, а ему взяли и счет принесли?

— Никто и не собирался уходить, просто попросили всех сначала оплатить счета. Как только оплатили счета, вышел администратор, сказал: у нас пожарная тревога, уходите, потом можете вернуться, через часа два — то есть кто хочет, может доесть. Вообще не в счете, конечно, вопрос, а в том, что эвакуация шла, а администратор занимался тем, что собирал деньги, и только после этого объявил о тревоге.

— В самом ресторане не слышно было сирены? Когда вы выходили, уже было ее слышно?

— Да, это рядом, но просто не слышно. Там звукоизоляция, стекла. Мы просто даже не слышали, честно говоря.

— Люди спокойно выходили или как-то бежали в панике?

— К процессу эвакуации нет никаких вопросов. Все достаточно четко, выходы есть, и все люди спокойно выходят, есть извещения, сигнализация и так далее. То есть сам процесс эвакуации в торговом центре был четко организован.

— Эвакуационные выходы открыты, они работают?

— Я пользовался стандартным. Он открыт, свободен. В «Афимолле» в обеденное время достаточно много людей, но все покинули спокойно. В башнях «Москва-Сити» это достаточно стандартные мероприятия, много раз в течение года проводится это мероприятие. все знакомы с процедурой.

— До выхода из «Афимолла» сколько вы шли?

— Спокойным шагом минута.

— Пока вы шли, сколько раз вы услышали предупреждение о пожарной тревоге?

— Оно перманентно играло, то есть, попав в основную часть «Афимолла», услышишь моментально — и сирена, и объявление одновременно, не услышать невозможно.