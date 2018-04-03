Холдинг, куда входило ЧОП «Зимней вишни», прекратил работу после трагедии
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Частное охранное предприятие (ЧОП) «Центр Защиты», охранявшее торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово, и ещё два предприятия, входящие в единый охранный холдинг, сдали свои лицензии в досудебном порядке, заявил журналистам начальник
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