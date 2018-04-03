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Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
11Акции в память о погибших в Кемерово
15:19 (мск), источник: РИА Новости

Холдинг, куда входило ЧОП «Зимней вишни», прекратил работу после трагедии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Частное охранное предприятие (ЧОП) «Центр Защиты», охранявшее торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово, и ещё два предприятия, входящие в единый охранный холдинг, сдали свои лицензии в досудебном порядке, заявил журналистам начальник лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Леонид Веденов.

Пожар в торговом центре в Кемерово
13:39 (мск)Следователи просят позвонить очевидцев начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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фотографии

«Собственники владели ещё двумя охранными структурами, которые входили в охранный холдинг. Эти две организации также сдали свои лицензии», — сказал Веденов.

Холдинг, по его словам, полностью прекратил свою деятельность.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать работу ЧОП, охранявшего «Зимнюю вишню». Как отмечал Веденов, сотрудники Росгвардии, занимающиеся лицензиями частных охранных предприятий в Кемерово, не могли не заметить нарушений в ЧОП, охранявшем «Зимнюю вишню».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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