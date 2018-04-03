Холдинг, куда входило ЧОП «Зимней вишни», прекратил работу после трагедии

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«Собственники владели ещё двумя охранными структурами, которые входили в охранный холдинг. Эти две организации также сдали свои лицензии», — сказал Веденов.

Холдинг, по его словам, полностью прекратил свою деятельность.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать работу ЧОП, охранявшего «Зимнюю вишню». Как отмечал Веденов, сотрудники Росгвардии, занимающиеся лицензиями частных охранных предприятий в Кемерово, не могли не заметить нарушений в ЧОП, охранявшем «Зимнюю вишню».