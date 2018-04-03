Частная организация незаконно занималась пожарной охраной «Зимней вишни»

«По договору охранная организация взяла на себя профилактику угрозы пожаров внутри объекта и даже в 50-метровой зоне, прилегающей к объекту. Частные охранные организации учреждаются исключительно для оказания охранных услуг. Профилактика пожаров к числу услуг, которые оказывала охранная организация, не относится», — сказала Тернова на брифинге во вторник.