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15:18 (мск), источник: Интерфакс

Частная организация незаконно занималась пожарной охраной «Зимней вишни»

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU. Охранявшая кемеровский торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» частная организация незаконно взяла на себя обязательства по пожарной охране объекта, сообщила главный эксперт-специалист Росгвардии Светлана Тернова.

Пожар в торговом центре в Кемерово
13:39 (мск)Следователи просят позвонить очевидцев начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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«По договору охранная организация взяла на себя профилактику угрозы пожаров внутри объекта и даже в 50-метровой зоне, прилегающей к объекту. Частные охранные организации учреждаются исключительно для оказания охранных услуг. Профилактика пожаров к числу услуг, которые оказывала охранная организация, не относится», — сказала Тернова на брифинге во вторник.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Расследуется уголовное дело, арестованы семеро человек.

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