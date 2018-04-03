Стала известна судьба пропавших в Башкирии матери и дочери
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. О судьбе 30-летней уфимки Лейсан Чекрыжовой и ее шестилетней дочери Анастасии не было ничего известно почти месяц. Последний раз близкие видели родных 9 марта. О пропаже матери и ребенка в полицию сообщила бабушка девочки.
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