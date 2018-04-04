Адвокат депутата Николая Ингликова подал апелляционную жалобу
С вынесенным постановлением защита категорически не согласна и считает решение суда незаконным.
С вынесенным постановлением защита категорически не согласна и считает решение суда незаконным.
Постановлением Московского районного суда г. Н. Новгорода от
С вынесенным постановлением защита категорически не согласна, считает решение суда незаконным, необоснованным, подлежащим отмене, в связи с чем, на постановление подана апелляционная жалоба.
В ближайшее время материалы дела будут направлены в Нижегородский областной суд для апелляционного рассмотрения.
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