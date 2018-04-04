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11:31 (мск), источник: Нижегородская правда

Адвокат депутата Николая Ингликова подал апелляционную жалобу

С вынесенным постановлением защита категорически не согласна и считает решение суда незаконным.

Источник: Reuters

Постановлением Московского районного суда г. Н. Новгорода от 30.03.2018 года обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ.

С вынесенным постановлением защита категорически не согласна, считает решение суда незаконным, необоснованным, подлежащим отмене, в связи с чем, на постановление подана апелляционная жалоба.

В ближайшее время материалы дела будут направлены в Нижегородский областной суд для апелляционного рассмотрения.

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