Адвокат депутата Николая Ингликова подал апелляционную жалобу

Постановлением Московского районного суда г. Н. Новгорода от 30.03.2018 года обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ.