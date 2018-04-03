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17:15 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре молодой человек угнал иномарку стоимостью 2,5 млн рублей

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отдела полиции Самары обратился представитель организации, который сообщил, что принадлежащая ему машина была похищена от здания, расположенного на Ракитовском шоссе. Причиненный материальный ущерб составил более 2,5 млн рублей.

В результате проведенной работы похищенная иномарка была обнаружена в одном из дворов Самары.

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области были приняты меры по установлению местонахождения угонщика, после чего злоумышленник был задержан. Им оказался ранее не судимый, молодой человек 1993 года рождения. Как установили оперативники, он ранее работал в компании, после чего уволился.

По информации сотрудников уголовного розыска, молодой человек похитил ключи от иномарки, а после и само транспортное средство, которое припарковал недалеко от места своего проживания.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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