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16:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области

Запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля животными и их вывоз за территорию.

Как сообщается в указе губернатора Нижегородской области от 28 марта 2018 года «Об установлении карантина по бешенству животных на территории рабочего поселка Ардатов Ардатовского муниципального района Нижегородской области», опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, рабочий поселок Ардатов признан неблагополучным по бешенству.

Согласно указу, карантин продлится до 3 июня 2018 года. Эпизодическим очагом по бешенству признана территория личного подсобного хозяйства Мозоновой Л. В, расположенного в вышеназванном населенном пункте. В угрожаемую зону по бешенству, как сказано в документе, вошли села Кужендеево и Поляна, деревни Высоково, Беляево и Липелей Ардатовского муниципального района Нижегородской области.

На период действия карантина в неблагополучном населенном пункте запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля животными и их вывоз за территорию. Также не разрешается реализация сырого молока.

Ранее сообщалось о том, что карантин по бешенству установлен на территории Вознесенского и Бутурлинского районов Нижегородской области.

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