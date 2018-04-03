Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области
Запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля животными и их вывоз за территорию.
Запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля животными и их вывоз за территорию.
Как сообщается в указе губернатора Нижегородской области от 28 марта 2018 года «Об установлении карантина по бешенству животных на территории рабочего поселка Ардатов Ардатовского муниципального района Нижегородской области», опубликованном на официальном
Согласно указу, карантин продлится до 3 июня 2018 года. Эпизодическим очагом по бешенству признана территория личного подсобного хозяйства Мозоновой Л. В, расположенного в вышеназванном населенном пункте. В угрожаемую зону по бешенству, как сказано в документе, вошли села Кужендеево и Поляна, деревни Высоково, Беляево и Липелей Ардатовского муниципального района Нижегородской области.
На период действия карантина в неблагополучном населенном пункте запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля животными и их вывоз за территорию. Также не разрешается реализация сырого молока.
Ранее сообщалось о том, что карантин по бешенству установлен на территории Вознесенского и Бутурлинского районов Нижегородской области.
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