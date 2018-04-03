Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области

Как сообщается в указе губернатора Нижегородской области от 28 марта 2018 года «Об установлении карантина по бешенству животных на территории рабочего поселка Ардатов Ардатовского муниципального района Нижегородской области», опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, рабочий поселок Ардатов признан неблагополучным по бешенству.

Согласно указу, карантин продлится до 3 июня 2018 года. Эпизодическим очагом по бешенству признана территория личного подсобного хозяйства Мозоновой Л. В, расположенного в вышеназванном населенном пункте. В угрожаемую зону по бешенству, как сказано в документе, вошли села Кужендеево и Поляна, деревни Высоково, Беляево и Липелей Ардатовского муниципального района Нижегородской области.

На период действия карантина в неблагополучном населенном пункте запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля животными и их вывоз за территорию. Также не разрешается реализация сырого молока.