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16:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дорожный провал образовался на улице Ильинская в Нижнем Новгороде из-за несанкционированного обустройства кабельного колодца

Виновные лица могут быть привлечены к штрафу от 50 до 100 тысяч рублей.

Источник: нижнийновгород.рф

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, специалисты управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода установили причины деформации асфальтового покрытия на улице Ильинской, у дома № 49.

В частности, по данным начальника управления Ивана Соловьева, провал на проезжей части произошел из-за некачественно выполненных работ по устройству кабельного колодца связи.

«На сегодняшний день картина произошедшего нам полностью ясна. Никакие разрешения на установку данного колодца нами не выдавались. Подрядная организация провела работы несанкционированно, в период мартовских праздников. На тот момент температурные значения были отрицательными, а в холодное время уплотнить грунт качественно и без последствий невозможно», — пояснил он.

Согласно информации, свою вину компания признала. В настоящее время готовится протокол о привлечении подрядчика к административной ответственности. Виновные лица могут быть привлечены к штрафу от 50 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники организации, ответственной за повреждение асфальтового покрытия, приступили к восстановительным работам и при наступлении устойчивых положительных температур участок вокруг колодца сетей связи будет заасфальтирован. При этом качество выполненных восстановительных работ будет проверено лабораторией департамента благоустройства и дорожного хозяйства.

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