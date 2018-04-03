Дорожный провал образовался на улице Ильинская в Нижнем Новгороде из-за несанкционированного обустройства кабельного колодца
Виновные лица могут быть привлечены к штрафу от 50 до 100 тысяч рублей.
Виновные лица могут быть привлечены к штрафу от 50 до 100 тысяч рублей.
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, специалисты управления
В частности, по данным начальника управления Ивана Соловьева, провал на проезжей части произошел
«На сегодняшний день картина произошедшего нам полностью ясна. Никакие разрешения на установку данного колодца нами не выдавались. Подрядная организация провела работы несанкционированно, в период мартовских праздников. На тот момент температурные значения были отрицательными, а в холодное время уплотнить грунт качественно и без последствий невозможно», — пояснил он.
Согласно информации, свою вину компания признала. В настоящее время готовится протокол о привлечении подрядчика к административной ответственности. Виновные лица могут быть привлечены к штрафу от 50 до 100 тысяч рублей.
Кроме того, сотрудники организации, ответственной за повреждение асфальтового покрытия, приступили к восстановительным работам и при наступлении устойчивых положительных температур участок вокруг колодца сетей связи будет заасфальтирован. При этом качество выполненных восстановительных работ будет проверено лабораторией департамента благоустройства и дорожного хозяйства.
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