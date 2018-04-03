В Петербурге эвакуировали ТРК «Международный»
Очевидцы говорят, что в торговом центре сработала пожарная сигнализация.
Очевидцы говорят, что в торговом центре сработала пожарная сигнализация.
Подобные события стали уже рядовыми в Петербурге. После трагедии в Кемерове, где во время пожара в торговом центре погибли 64 человека, проверяют ТРК по всей стране. Петербург — не исключение.
Около трех часов дня 3 апреля очевидцы сообщили: эвакуируют людей из ТРК «Международный».
— Похоже, сработала пожарная сигнализация. Дыма нет. Пожарных нет, медиков и полиции — тоже, — написал в группе ДТП и ЧП
В комментариях уверены: в подобном режиме людей из торговых центров будут гонять еще
— А потом махнут рукой и забудут. До следующего раза, — пишут горожане. — Такие вещи нужно делать до того, как гром грянет. Сплошная показуха.
В то же время в комментариях нашелся человек, который сам
— Учебная тревога — это когда нужно просто сигнал проверить, — уверяет петербуржец.
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