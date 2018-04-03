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16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге эвакуировали ТРК «Международный»

Очевидцы говорят, что в торговом центре сработала пожарная сигнализация.

Источник: Комсомольская правда

Подобные события стали уже рядовыми в Петербурге. После трагедии в Кемерове, где во время пожара в торговом центре погибли 64 человека, проверяют ТРК по всей стране. Петербург — не исключение.

Около трех часов дня 3 апреля очевидцы сообщили: эвакуируют людей из ТРК «Международный».

— Похоже, сработала пожарная сигнализация. Дыма нет. Пожарных нет, медиков и полиции — тоже, — написал в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург один из свидетелей событий, Егор Репетий.

В комментариях уверены: в подобном режиме людей из торговых центров будут гонять еще месяц-другой.

— А потом махнут рукой и забудут. До следующего раза, — пишут горожане. — Такие вещи нужно делать до того, как гром грянет. Сплошная показуха.

В то же время в комментариях нашелся человек, который сам когда-то работал администратором ТЦ. По его словам, когда проводят учения, ни персоналу, ни посетителям не говорят об этом. Ведь важно посмотреть, как будут вести себя люди в условиях реального ЧП.

— Учебная тревога — это когда нужно просто сигнал проверить, — уверяет петербуржец.

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