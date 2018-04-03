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17:23 (мск), источник: Комсомольская правда

23-летнего наркодилера, угрожавшего полицейским ножом, осудят в Нижнем Новгороде

Мужчина распространял наркотики в Сормовском районе.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-летнего мужчины в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а также в угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

12 января 2018 года обвиняемый через интернет получил информацию о расположении «закладки» с наркотиками. Мужчина приехал на улицу Коминтерна и забрал в указанном месте наркотические средства весом 11 граммов. Затем он планировал разложить их в одиннадцати тайниках на территории Сормовского района, зафиксировать координаты и продавать через мессенджер. Но противоправные действия парня были пресечены сотрудниками полиции.

Злоумышленник, однако, решил, что так просто он не сдастся. Он достал нож и, угрожая им полицейским, попытался скрыться. Но тут на место происшествия подоспело подкрепление, и наркодилера скрутили.

Свою вину мужчина признал в полном объеме, он заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору Сормовского района для утверждения обвинительного заключения.

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