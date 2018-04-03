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16:18 (мск), источник: РИА Новости

Защита подала жалобу на арест предполагаемого члена ОПС Магомедовых

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Защита гендиректора компании «Интекс», входящей в группу «Сумму», Артура Максидова подала жалобу на его арест в рамках дела о преступном сообществе миллиардера Зиявудина Магомедова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Источник: РИА Новости

«Поступила апелляционная жалоба от адвоката Максидова Артура», — сказала она.

Арест братьев Магомедовых между тем пока не обжалован. Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Всем им грозят длительные сроки заключения.

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