Защита подала жалобу на арест предполагаемого члена ОПС Магомедовых
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Защита гендиректора компании «Интекс», входящей в группу «Сумму», Артура Максидова подала жалобу на его арест в рамках дела о преступном сообществе миллиардера Зиявудина Магомедова, сообщила РИА Новости
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