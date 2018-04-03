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17:12 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани будут судить экс-сотрудника КНИТУ-КХТИ из-за взятки в 250 тысяч рублей

В Казани будут судить экс-ведущего инженера КНИТУ-КХТИ 39-летнего Ильгизара Галиева, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Вечером 17 января Галиев около вуза встретил знакомого — бывшего студента КНИТУ-КХТИ, который попросил помочь получить ему диплом об окончании вуза. Тот согласился — за 300 тысяч рублей.

 — 9 февраля обвиняемый, находясь в одном из кабинетов вуза, получил от взяткодателя 250 тыс рублей, предложив оставшуюся сумму передать ему после получения диплома. Сразу после этого обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — сообщили в прокуратуре.

Свою вину Ильгизар Галиев признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, уголовное дело направлено в суд.

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