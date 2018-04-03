В Казани будут судить экс-сотрудника КНИТУ-КХТИ из-за взятки в 250 тысяч рублей
В Казани будут судить
В Казани будут судить
Вечером 17 января Галиев около вуза встретил знакомого — бывшего студента
— 9 февраля обвиняемый, находясь в одном из кабинетов вуза, получил от взяткодателя 250 тыс рублей, предложив оставшуюся сумму передать ему после получения диплома. Сразу после этого обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — сообщили в прокуратуре.
Свою вину Ильгизар Галиев признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, уголовное дело направлено в суд.
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