В Петербурге задержали преступную группу, торговавшую метадоном

По версии следствия, незаконная схема была такой: с покупателями наркодилеры договаривались с помощью сообщений, после оплаты рассказывали, где можно забрать наркотики. Никаких личных встреч не было. Это осложняло расследование. Но в итоге сыщикам из управления по контролю за оборотом наркотиков удалось выйти на след предполагаемых преступников. Их задержали в квартире. Возбуждено уголовное дело. Четверых фигурантов суд уже отправил в следственный изолятор. Еще один человек будет ждать приговора под подпиской о невыезде.