В Петербурге задержали преступную группу, торговавшую метадоном
Петербургские полицейские ликвидировали преступную группу, которая продавала метадон через
Петербургские полицейские ликвидировали преступную группу, которая продавала метадон через
По версии следствия, незаконная схема была такой: с покупателями наркодилеры договаривались с помощью сообщений, после оплаты рассказывали, где можно забрать наркотики. Никаких личных встреч не было. Это осложняло расследование. Но в итоге сыщикам из управления по контролю за оборотом наркотиков удалось выйти на след предполагаемых преступников. Их задержали в квартире. Возбуждено уголовное дело. Четверых фигурантов суд уже отправил в следственный изолятор. Еще один человек будет ждать приговора под подпиской о невыезде.
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