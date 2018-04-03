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16:15 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В Петербурге задержали преступную группу, торговавшую метадоном

Петербургские полицейские ликвидировали преступную группу, которая продавала метадон через интернет-мессенджеры. Задержаны пять человек.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

По версии следствия, незаконная схема была такой: с покупателями наркодилеры договаривались с помощью сообщений, после оплаты рассказывали, где можно забрать наркотики. Никаких личных встреч не было. Это осложняло расследование. Но в итоге сыщикам из управления по контролю за оборотом наркотиков удалось выйти на след предполагаемых преступников. Их задержали в квартире. Возбуждено уголовное дело. Четверых фигурантов суд уже отправил в следственный изолятор. Еще один человек будет ждать приговора под подпиской о невыезде.

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