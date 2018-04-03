В Воронеже осудят телефонных мошенников за обманы пенсионеров

Телефонные мошенники, 24-летний уроженец Брянской области и два уроженца Узбекистана, пойдут под суд, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры во вторник, 3 апреля. Правонарушители обманывали пенсионеров в 11 регионах страны.

Подозреваемые хотели организовать в Москве свой бизнес. Они пытались продавать шаурму и незамерзающую жидкость. Потом «предприниматели» открыли прокат автомобилей. В 2016 году денег на оплату кредитов стало не хватать, и тогда мужчины придумали схему мошенничества.

По версии следствия, мошенники нелегально купили базы домашних телефонов различных регионов, оформили сим-карты и банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, а также сотовые телефоны. Участники преступной группы звонили пенсионерам и представлялись банковскими работниками. Они сообщали, что абонентам «положена компенсация за утерянный в 1990-е годы банковский вклад». Правонарушители предлагали пенсионерам помочь получить деньги. Мошенники отмечали, что перевод средств возможен только на банковский счет. Мужчины перезванивали жертвам на сотовые телефоны и диктовали, какие именно операции нужно совершить.

Деньги с банковских счетов пенсионеров поступали на счета, подконтрольные подозреваемым. Таким образом мошенники получили 1 млн рублей. Жертвами стали десять воронежских пенсионеров.

Правоохранители пресекли преступную деятельность в январе 2017 года. Один из обвиняемых заключил соглашение о сотрудничестве с прокуратурой Воронежской области. Пострадавшим полностью возместили моральный вред.