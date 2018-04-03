Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Семья в сборе: Собчак с мужем и сыном отдыхает в Таиланде
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
Разрушенная сказка: история любви Ченнинга Татума и Дженны Деван
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Пять мощных взрывов автомобилей произошли в Хабаровске - СМИ
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Разрушенная сказка: история любви Ченнинга Татума и Дженны Деван
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
16:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже осудят телефонных мошенников за обманы пенсионеров

Правонарушители совершали преступления в 11 регионах РФ.

Телефонные мошенники, 24-летний уроженец Брянской области и два уроженца Узбекистана, пойдут под суд, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры во вторник, 3 апреля. Правонарушители обманывали пенсионеров в 11 регионах страны.

Подозреваемые хотели организовать в Москве свой бизнес. Они пытались продавать шаурму и незамерзающую жидкость. Потом «предприниматели» открыли прокат автомобилей. В 2016 году денег на оплату кредитов стало не хватать, и тогда мужчины придумали схему мошенничества.

По версии следствия, мошенники нелегально купили базы домашних телефонов различных регионов, оформили сим-карты и банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, а также сотовые телефоны. Участники преступной группы звонили пенсионерам и представлялись банковскими работниками. Они сообщали, что абонентам «положена компенсация за утерянный в 1990-е годы банковский вклад». Правонарушители предлагали пенсионерам помочь получить деньги. Мошенники отмечали, что перевод средств возможен только на банковский счет. Мужчины перезванивали жертвам на сотовые телефоны и диктовали, какие именно операции нужно совершить.

Деньги с банковских счетов пенсионеров поступали на счета, подконтрольные подозреваемым. Таким образом мошенники получили 1 млн рублей. Жертвами стали десять воронежских пенсионеров.

Правоохранители пресекли преступную деятельность в январе 2017 года. Один из обвиняемых заключил соглашение о сотрудничестве с прокуратурой Воронежской области. Пострадавшим полностью возместили моральный вред.

Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Воронежа.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Власти снесут 38 домов в Коминтерновском районе Воронежа
В Британии не смогли доказать вину России в отравлении Скрипалей
Эксперты: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для радаров РФ
Мария Аронова устроила скандал на сцене из-за зарплаты
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Путин подписал закон о прямых платежах за ресурсы ЖКХ
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
В Минобрнауки ответили на призыв главы РАН отменить ЕГЭ
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь