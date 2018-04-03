В Воронеже осудят телефонных мошенников за обманы пенсионеров
Правонарушители совершали преступления в 11 регионах РФ.
Правонарушители совершали преступления в 11 регионах РФ.
Телефонные мошенники, 24-летний уроженец Брянской области и два уроженца Узбекистана, пойдут под суд, сообщила
Подозреваемые хотели организовать в Москве свой бизнес. Они пытались продавать шаурму и незамерзающую жидкость. Потом «предприниматели» открыли прокат автомобилей. В 2016 году денег на оплату кредитов стало не хватать, и тогда мужчины придумали схему мошенничества.
По версии следствия, мошенники нелегально купили базы домашних телефонов различных регионов, оформили
Деньги с банковских счетов пенсионеров поступали на счета, подконтрольные подозреваемым. Таким образом мошенники получили 1 млн рублей. Жертвами стали десять воронежских пенсионеров.
Правоохранители пресекли преступную деятельность в январе 2017 года. Один из обвиняемых заключил соглашение о сотрудничестве с прокуратурой Воронежской области. Пострадавшим полностью возместили моральный вред.
Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Воронежа.
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