Краснодарец украл в Анапе коробку с пожертвованиями из магазина

На место приехали оперативники, а сотрудники ДПС по номерам вычислили предполагаемого преступника. 24-летнего краснодарца задержали и доставили в отдел. Там он признался в содеянном и рассказал, что похищенное потратил на собственные нужды.
Сейчас в отношении молодого человека решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.
Напомним, в Усть-Лабинске мужчина с маской и пистолетом ограбил ломбард. Женщина отдала нападавшему ключи от сейфа, тот сложил золотые украшения и деньги в пакет, а затем убежал.
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