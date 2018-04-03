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16:40 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области во втором районе из-за подтопления ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен во вторник в Михайловском районе Волгоградской области, всего в регионе в зону подтопления попали уже более 4,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.

«Режим ЧС введен в Михайловском районе. В Кумылженском районе он продолжает действовать с понедельника», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в зону подтопления попали 18 населенных пунктов в четырех районах области. На данной территории проживают более 4,5 тысячи человек.

Как ранее сообщал областной главк МЧС, паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега.

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