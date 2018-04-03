В Волгоградской области во втором районе из-за подтопления ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен во вторник в Михайловском районе Волгоградской области, всего в регионе в зону подтопления попали уже более 4,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.
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