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17:19 (мск), источник: РИА Новости

Комитет Госдумы выступил против запрета пропаганды криминальной субкультуры

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании во вторник рекомендовал отклонить проект о запрете пропаганды криминальной субкультуры.

Источник: РИА Новости

Документ был внесен Госдуму в ноябре прошлого года, комитет выступает по нему соисполнителем. Согласно проекту, в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях запрещается «пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения». Согласно пояснительной записке, Роскомнадзор получит право блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни, во внесудебном порядке.

«В пояснительной записке автор больше времени уделяет действиям различных подростковых групп, в которых применяется субкультура. Что же касается предложений по внесению изменений в законы, то автор законопроекта не учел, что все эти проблемы законодательством уже отрегулированы», — заявил на заседании первый зампред комитета Эрнест Валеев.

По его словам, предложение автора проекта не содержит новелл по действующему законодательству. Кроме того, комитеты Госдумы по культуре, а также вопросам семьи, женщин и детей проект также не поддержали, отметил Валеев.

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