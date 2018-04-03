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17:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре в ТЦ «Галерея» сработала пожарная сигнализация

Во вторник, 3 апреля, в Краснодаре к ТРЦ «Галерея» снова приехали пожарные автомобили. В здании сработала пожарная сигнализация, о чем одним из первых узнал диспетчер на пульте.

К счастью, помощь спасателей не потребовалась.

— На пульт диспетчера 01 поступила информация о срабатывание пожарной сигнализации в ТРЦ «Галерея». На место были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России. При уточнении информации у ответственных за пожарную безопасность на объекте выяснилось что угрозы нет, — сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Оказалось, что кто-то из посетителей нажал на экстренную кнопку. Спасатели призывают не допускать ложного срабатывания сигнализации, а в случае опасности незамедлительно сообщать по номеру 101.

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