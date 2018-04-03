В Краснодаре в ТЦ «Галерея» сработала пожарная сигнализация

— На пульт диспетчера 01 поступила информация о срабатывание пожарной сигнализации в ТРЦ «Галерея». На место были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России. При уточнении информации у ответственных за пожарную безопасность на объекте выяснилось что угрозы нет, — сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.