Предполагаемого лидера ОПГ арестовали в Алматы
Предполагаемого лидера транснациональной преступной группы Джаппасова взяли под арест на два месяца. Об этом сообщили в
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Предполагаемого лидера транснациональной преступной группы Джаппасова взяли под арест на два месяца. Об этом сообщили в
Как сообщили в суде, Джаппасова, подозреваемого по двум статьям «Экономическая контрабанда» и «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией», взяли под арест сроком на два месяца.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, 40-летний бизнесмен Джаппасов был задержан 1 апреля 2018 года.
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