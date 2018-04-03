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19:10 (мск), источник: Nur.kz

Предполагаемого лидера ОПГ арестовали в Алматы

Предполагаемого лидера транснациональной преступной группы Джаппасова взяли под арест на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе алматинского суда, передает NUR.KZ.

Как сообщили в суде, Джаппасова, подозреваемого по двум статьям «Экономическая контрабанда» и «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией», взяли под арест сроком на два месяца.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, 40-летний бизнесмен Джаппасов был задержан 1 апреля 2018 года.

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