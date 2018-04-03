Российский сенатор: в Афганистане на границе с Узбекистаном вербуют бойцов

Источник: Sputnik

«Почему мы говорим, что восток и юго-восток Афганистана являются наиболее радикализированными, дело в том, что в направлении Кветты (Пакистан) через Хайберский проход осуществляется сообщение между Пакистаном и Афганистаном, через который поставляются продукты», — заявил он, выступая в ходе видеомоста Москва-Дели «Региональная безопасность. Взгляд из Москвы и Дели», организованного МИА «Россия Сегодня».

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«Так сложилось, что те, кто контролирует эти логистические маршруты, являются определенными влиятельными полевыми командирами. Контроль за коммуникациями на сегодняшний день является одной из важнейших задач для ИГ, в том числе по выдавливанию талибов из этого региона», — отметил он.

На севере Афганистана, в том числе на границе с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном, отметил он, ведется активная вербовка бойцов талибана и местных жителей в отряды ИГ.