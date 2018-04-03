Российский сенатор: в Афганистане на границе с Узбекистаном вербуют бойцов
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) могут попытаться выдавить талибов с
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) могут попытаться выдавить талибов с
«Почему мы говорим, что восток и
«Так сложилось, что те, кто контролирует эти логистические маршруты, являются определенными влиятельными полевыми командирами. Контроль за коммуникациями на сегодняшний день является одной из важнейших задач для ИГ, в том числе по выдавливанию талибов из этого региона», — отметил он.
На севере Афганистана, в том числе на границе с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном, отметил он, ведется активная вербовка бойцов талибана и местных жителей в отряды ИГ.
Президент Института глобальных исследований, бывший чрезвычайный и полномочный посол Индии в Казахстане, Швеции и Латвии Ашок Саджанхар в ходе
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