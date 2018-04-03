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18:41 (мск), источник: Вести Иркутск

Автомобиль загорелся прямо на ходу в Бодайбо

Автомобиль загорелся сегодня прямо на ходу. Это произошло днём в Бодайбо.

На кадрах очевидцев видно, как из-под капота легковушки вырывается пламя. Но водитель и пассажиры оказались по-настоящему счастливчиками. Они не только сумели спастись сами, но и спасли свою машину. Как раз во время ЧП мимо проезжала водовозка. С её помощью и удалось потушить этот автопожар.

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