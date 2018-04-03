Автомобиль загорелся прямо на ходу в Бодайбо

На кадрах очевидцев видно, как из-под капота легковушки вырывается пламя. Но водитель и пассажиры оказались по-настоящему счастливчиками. Они не только сумели спастись сами, но и спасли свою машину. Как раз во время ЧП мимо проезжала водовозка. С её помощью и удалось потушить этот автопожар.