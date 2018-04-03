Мужчина, который бегал с топором по Минску, таким образом пытался снять стресс

Источник: Комсомольская правда

Чтобы снять стресс, выпил, съел несколько таблеток, взял топор и пошел в лес колоть дрова, — так объяснил свой поступок молодой мужчина.

24-летнего минчанина задержали в конце февраля, когда он гонялся с топором за прохожими. В правоохранительные органы обратился мужчина, который выгуливал собаку в лесопарке рядом с улицей Никитина.

— Питомец начал громко лаять, хозяин обернулся и увидел молодого человека, который держал топор в поднятой вверх правой руке и скрывал нижнюю часть лица тканью темного цвета. Мужчина испугался и вместе с псом побежал к домовладению, где укрылся за забором. Молодой человек с топором преследовал его, — рассказала официальный представитель УСК по г. Минску Марина Дранькова.