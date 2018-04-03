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17:56 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре произошел пожар в частном одноэтажном доме

Сообщение о возгорании на улице 1 Мая поступило в МЧС 3 апреля в 16:32.

На место выехали восемь человек личного состава и две единицы техники. По приезду оказалось, что горит частный одноэтажный дом. В 16:44 огонь локализовали, в 16:51 — ликвидировали.

Площадь пожара составила 45 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, до приезда пожарных расчетов прохожие вытащили из горящего дома мужчину.

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