В Краснодаре произошел пожар в частном одноэтажном доме
Сообщение о возгорании на улице 1 Мая поступило в МЧС 3 апреля в 16:32.
Сообщение о возгорании на улице 1 Мая поступило в МЧС 3 апреля в 16:32.
На место выехали восемь человек личного состава и две единицы техники. По приезду оказалось, что горит частный одноэтажный дом. В 16:44 огонь локализовали, в 16:51 — ликвидировали.
Площадь пожара составила 45 кв. м, сообщили
По словам очевидцев, до приезда пожарных расчетов прохожие вытащили из горящего дома мужчину.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.