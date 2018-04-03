Более 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в ФРГ

Сообщается, что инцидент произошел на станции Auf dem Damm. По данным газеты RP ONLINE, в результате столкновения поездов пострадали как минимум 35 человек. Один из них получил черепно-мозговую травму, у остальных зафиксированы многочисленные ссадины и ушибы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YwurW_xEOtQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что станция, где столкнулись поезда, сейчас закрыта. На месте ЧП работают экстренные службы. Как сообщает общественная транспортная компания Дуйсбурга на своей странице в Facebook, из-за аварии задерживается движение поезда, в связи с чем запущены автобусы.