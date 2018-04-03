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19:26 (мск), источник: Известия

Более 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в ФРГ

Два поезда метро столкнулись в немецком городе Дуйсбург, ФРГ. Об этом во вторник, 2 апреля, передает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Сообщается, что инцидент произошел на станции Auf dem Damm. По данным газеты RP ONLINE, в результате столкновения поездов пострадали как минимум 35 человек. Один из них получил черепно-мозговую травму, у остальных зафиксированы многочисленные ссадины и ушибы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что станция, где столкнулись поезда, сейчас закрыта. На месте ЧП работают экстренные службы. Как сообщает общественная транспортная компания Дуйсбурга на своей странице в Facebook, из-за аварии задерживается движение поезда, в связи с чем запущены автобусы.

Ранее сообщалось как минимум о четверых пострадавших при столкновении двух поездов в американском штате Кентукки. В результате ЧП начался пожар, а также случилась утечка неназванного вещества. Инцидент произошел 19 марта.

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