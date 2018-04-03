Более 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в ФРГ
Два поезда метро столкнулись в немецком городе Дуйсбург, ФРГ. Об этом во вторник, 2 апреля, передает ТАСС со ссылкой на местные издания.
Два поезда метро столкнулись в немецком городе Дуйсбург, ФРГ. Об этом во вторник, 2 апреля, передает ТАСС со ссылкой на местные издания.
Сообщается, что инцидент произошел на станции Auf dem Damm. По данным газеты RP ONLINE, в результате столкновения поездов пострадали как минимум 35 человек. Один из них получил
Отмечается, что станция, где столкнулись поезда, сейчас закрыта. На месте ЧП работают экстренные службы. Как сообщает общественная транспортная компания Дуйсбурга на своей странице в Facebook,
Ранее сообщалось как минимум о четверых пострадавших при столкновении двух поездов в американском штате Кентукки. В результате ЧП начался пожар, а также случилась утечка неназванного вещества. Инцидент произошел 19 марта.
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