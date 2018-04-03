В больнице рассказали о состоянии Скрипалей
ЛОНДОН, 3 апр — РИА Новости, Мария Табак. Состояние работавшего на британские спецслужбы
ЛОНДОН, 3 апр — РИА Новости, Мария Табак. Состояние работавшего на британские спецслужбы
«После инцидента в Солсбери 4 марта, два пациента остаются в районной больнице Солсбери, мужчина в возрасте за 60 лет и женщина в возрасте за 30 лет. Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в реанимации после соприкосновения с
Никаких подробностей относительно состояния Юлии Скрипаль не сообщается. Ранее медики сообщили, что оно быстро улучшается.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены
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