Арест Зиявудина Магомедова обжаловали
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Защита обжаловала арест совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, подозреваемого в организации преступного сообщества и хищении более 2,5 млрд рублей, сообщила во вторник «Интерфаксу»
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