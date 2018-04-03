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18:26 (мск), источник: Newsroom24.ru

42-летняя Светлана Гардеенкова пропала в Нижегородской области

Женщина не вернулась домой 31 марта.

Источник: Newsroom24.ru

42-летнюю Светлану Гардеенкову разыскивают в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Днем 31 марта Светлана Гардеенкова ушла из гостей по адресу: Нижний Новгород, улица Краснознаменная, 35 и домой в Дзержинск не вернулась.

Рост пропавшей 165 см, у нее среднее телосложение, темно-русые мелированные волосы и серо-зеленые глаза.

В день исчезновения женщина была одета в черную дубленку до колена, серую полосатую футболку и темные штаны. На ногах были обуты черные ботинки.

Также сообщается, что пропавшая, возможно, имела при себе бордовую дамскую сумку и ноутбук в красном чехле.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 8 (831) 291-51-51 волонтерам или по каналу связи «102» в полицию.

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