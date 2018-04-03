42-летняя Светлана Гардеенкова пропала в Нижегородской области
Женщина не вернулась домой 31 марта.
Женщина не вернулась домой 31 марта.
42-летнюю Светлану Гардеенкову разыскивают в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте
Днем 31 марта Светлана Гардеенкова ушла из гостей по адресу: Нижний Новгород, улица Краснознаменная, 35 и домой в Дзержинск не вернулась.
Рост пропавшей 165 см, у нее среднее телосложение,
В день исчезновения женщина была одета в черную дубленку до колена, серую полосатую футболку и темные штаны. На ногах были обуты черные ботинки.
Также сообщается, что пропавшая, возможно, имела при себе бордовую дамскую сумку и ноутбук в красном чехле.
Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону
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