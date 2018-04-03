В Европе могут задержать почти половину рейсов из-за сбоя управления
Сбой в европейской системе управления полетами может привести к задержке почти половины всех запланированных на вторник рейсов в Европе, сообщил оператор воздушной навигации Eurocontrol.
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