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18:45 (мск), источник: Newtimes.kz

Застреливший начальника военный арестован в Талдыкоргане

Военная прокуратура прокомментировала убийство начальника департамента по делам обороны Алматинской области, застреленного в служебном кабинете, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz
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«По факту смерти начальника департамента по делам обороны Алматинской области сообщаем, что 31 марта этого года около 08−00 часов утра в служебном кабинете был застрелен начальник департамента по делам обороны Алматинской области полковник Беристемов, который от полученных ранений скончался на месте. По подозрению в совершении преступления задержан его заместитель, подполковник Оспанов. Судом санкционирован его арест», — сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры.

Отмечается, что преступление квалифицировано по статье «Убийство» и принято в производство специального прокурора главной военной прокуратуры.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Напомним, 31 марта этого года в социальных сетях распространили информационное сообщение об убийстве начальника департамента по делам обороны Алматинской области. Отмечалось, что в Талдыкоргане по адресу улица Тауелсиздик, дом 31/33 в здании областного военкомата заместитель начальника по призыву со своего гладкоствольного оружия застрелил начальника департамента по делам обороны.

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