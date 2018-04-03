Застреливший начальника военный арестован в Талдыкоргане
Военная прокуратура прокомментировала убийство начальника департамента по делам обороны Алматинской области, застреленного в служебном кабинете, передает ИА «NewTimes.kz».
Военная прокуратура прокомментировала убийство начальника департамента по делам обороны Алматинской области, застреленного в служебном кабинете, передает ИА «NewTimes.kz».
«По факту смерти начальника департамента по делам обороны Алматинской области сообщаем, что 31 марта этого года около 08−00 часов утра в служебном кабинете был застрелен начальник департамента по делам обороны Алматинской области полковник Беристемов, который от полученных ранений скончался на месте. По подозрению в совершении преступления задержан его заместитель, подполковник Оспанов. Судом санкционирован его арест», — сообщила
Отмечается, что преступление квалифицировано по статье «Убийство» и принято в производство специального прокурора главной военной прокуратуры.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.
Напомним, 31 марта этого года в социальных сетях распространили информационное сообщение об убийстве начальника департамента по делам обороны Алматинской области. Отмечалось, что в Талдыкоргане по адресу улица Тауелсиздик, дом 31/33 в здании областного военкомата заместитель начальника по призыву со своего гладкоствольного оружия застрелил начальника департамента по делам обороны.
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