Застреливший начальника военный арестован в Талдыкоргане

Источник: Newtimes.kz

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«По факту смерти начальника департамента по делам обороны Алматинской области сообщаем, что 31 марта этого года около 08−00 часов утра в служебном кабинете был застрелен начальник департамента по делам обороны Алматинской области полковник Беристемов, который от полученных ранений скончался на месте. По подозрению в совершении преступления задержан его заместитель, подполковник Оспанов. Судом санкционирован его арест», — сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры.

Отмечается, что преступление квалифицировано по статье «Убийство» и принято в производство специального прокурора главной военной прокуратуры.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.