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19:39 (мск), источник: Sputnik.by

Клещи наступают: на Брестчине уже покусали 14 человек

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Клещи активизировались с наступлением тепла в Брестской области — уже зафиксировано 14 случаев укусов людей, сообщил ресурс «Першы рэгiён» со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Источник: Sputnik.by

По данным эпидемиологов, среди укушенных клещами в марте в Брестской области шесть детей. При этом специалисты отмечают, что данные цифры меньше прошлогодних — в марте 2017-го было зарегистрировано 28 малолетних, пострадавших от укусов.

Сообщается, что случаи укусов клещей уже происходили в Брестском, Ивацевичском, Ивановском, Малоритском, Кобринском, Пружанском и Пинском районах. В основном клещи кусали людей при выгуле собак.

По информации центра, в семи пробах лабораторно было подтверждено наличие возбудителей Лайм-боррелиоза.

Специалисты предупреждают, что с дальнейшим потеплением активность клещей будет только возрастать, поэтому гражданам следует соблюдать меры предосторожности.

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