Клещи наступают: на Брестчине уже покусали 14 человек

По данным эпидемиологов, среди укушенных клещами в марте в Брестской области шесть детей. При этом специалисты отмечают, что данные цифры меньше прошлогодних — в марте 2017-го было зарегистрировано 28 малолетних, пострадавших от укусов.
Сообщается, что случаи укусов клещей уже происходили в Брестском, Ивацевичском, Ивановском, Малоритском, Кобринском, Пружанском и Пинском районах. В основном клещи кусали людей при выгуле собак.
По информации центра, в семи пробах лабораторно было подтверждено наличие возбудителей Лайм-боррелиоза.
Специалисты предупреждают, что с дальнейшим потеплением активность клещей будет только возрастать, поэтому гражданам следует соблюдать меры предосторожности.
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