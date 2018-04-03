Клещи наступают: на Брестчине уже покусали 14 человек

Источник: Sputnik.by

По данным эпидемиологов, среди укушенных клещами в марте в Брестской области шесть детей. При этом специалисты отмечают, что данные цифры меньше прошлогодних — в марте 2017-го было зарегистрировано 28 малолетних, пострадавших от укусов.

Сообщается, что случаи укусов клещей уже происходили в Брестском, Ивацевичском, Ивановском, Малоритском, Кобринском, Пружанском и Пинском районах. В основном клещи кусали людей при выгуле собак.

По информации центра, в семи пробах лабораторно было подтверждено наличие возбудителей Лайм-боррелиоза.