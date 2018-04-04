Житель Воронежской области сломал комплекс фиксации нарушений ПДД ради односельчан
Мужчина не хотел, чтобы землякам приходили штрафы.
Мужчина не хотел, чтобы землякам приходили штрафы.
Житель Грибановского района попал под следствие за повреждение мобильного комплекса
Инцидент произошел в селе Верхний Карачан на 425 км дороги Курск — Саратов в январе 2018 года. Мужчина взял газовый ключ и сломал комплекс фиксации нарушений ПДД. Сотрудники полиции изъяли видео с регистратора устройства.
Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. При анализе полученных данных видеофиксации выяснилось, что задержанный автомобилист сам превысил скорость движения в день повреждения комплекса.
Уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Санкция статьи предусматривает до 3 месяцев ареста.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.