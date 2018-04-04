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09:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области сломал комплекс фиксации нарушений ПДД ради односельчан

Мужчина не хотел, чтобы землякам приходили штрафы.

Житель Грибановского района попал под следствие за повреждение мобильного комплекса фото-видео фиксации, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 3 апреля. Мужчина заявил полицейским, что не хотел, чтобы односельчанам приходили штрафы.

Инцидент произошел в селе Верхний Карачан на 425 км дороги Курск — Саратов в январе 2018 года. Мужчина взял газовый ключ и сломал комплекс фиксации нарушений ПДД. Сотрудники полиции изъяли видео с регистратора устройства.

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. При анализе полученных данных видеофиксации выяснилось, что задержанный автомобилист сам превысил скорость движения в день повреждения комплекса.

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Санкция статьи предусматривает до 3 месяцев ареста.

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