Житель Воронежской области сломал комплекс фиксации нарушений ПДД ради односельчан

Житель Грибановского района попал под следствие за повреждение мобильного комплекса фото-видео фиксации, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 3 апреля. Мужчина заявил полицейским, что не хотел, чтобы односельчанам приходили штрафы.

Инцидент произошел в селе Верхний Карачан на 425 км дороги Курск — Саратов в январе 2018 года. Мужчина взял газовый ключ и сломал комплекс фиксации нарушений ПДД. Сотрудники полиции изъяли видео с регистратора устройства.

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. При анализе полученных данных видеофиксации выяснилось, что задержанный автомобилист сам превысил скорость движения в день повреждения комплекса.